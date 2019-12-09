Güreşçilere spor malzemesi yardımı yapıldı

Demirspor Kulübü spor salonunda gerçekleştirilen programa Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Sivas Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Başoğlu, antrenörler ve sporcular katıldı. Program sporcuların sportif gösterisi ile başladı. Ardından minik ve yıldız sporculara spor malzemesi hediye edildi.

Programda konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporculara başarılar dileyerek; “Bu malzemeleri güzel günlerde kullanmanızı diliyorum. İnşallah nice dereceler elde edeceksiniz. Hem eğitim, hem de spor hayatınızda başarılar diliyor, sizleri yetiştiren antrenörlere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.