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Gürültüye koştular, binanın yarısını yerinde bulamadılar

Sivas’ta şehir merkezinde bir okul inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte binanın bir kısmı çöktü.

Sivas'ta şehir merkezinde bir okul inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte binanın bir kısmı çöktü.


Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece Kaleardı Mahallesi'ndeki bir okulun inşaatının temel kazısı sırasında yaşandı. Kazı sırasında kazı alanında göçük meydana geldi. Göçüm sırasında kazı alanının bitişiğinde bulunan düğün salonunun; mutfak, çamaşırhane, soğuk hava odası ve balkon kısmı çöktü. Olay sırasında içeride kimsenin bulunmaması olayı bir can kaybı ve yaralanmayı önledi.


Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Halil İbrahim Budaklı, “Yaklaşık 10 gündür burada kazı yapılıyor. Bizde hemen bitişikte kiracıyız. Sıkıntı olacağını anlayınca yetkilileri uyardık. Gelip incelediler. Sorun olmadığını söylediler. Biz içeride çalışırken binanın bir kısmı büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sırasında içeride kimse yoktu ama olabilirdi de. İş güvenliğinin çok önemli olduğu şu günlerimizde böyle bir kazıda tedbir alınmaması anlaşılır gibi değil” dedi.

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