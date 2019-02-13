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Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi:

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Ozan Arif’in vefatı dolayısı ile yaptığı açıklamada, Ozan Arif’in ülkemizin ve ülkücü camianın yetiştirdiği önemli bir isim olduğunu belirterek üzüntüsü dile getirdi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Ozan Arif'in vefatı dolayısı ile yaptığı açıklamada, Ozan Arif'in ülkemizin ve ülkücü camianın yetiştirdiği önemli bir isim olduğunu belirterek üzüntüsü dile getirdi.


Sivas'ın Gürün İlçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Ozan Arif'in vefatından dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirip yakınlarına ve severlerine başsağlığı diledi. Çiftçi yaptığı açıklamada, “Ozan Arif, topraklarımızın ve ülkücü camianın yetiştirmiş olduğu değerli bir sanatçımızdı. Ozan Arif'in hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü. Yakınlarına ve sevenlerine Allah'tan sabır Ozan Arif'e de rabbimizden rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun'' dedi.

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