Gürün Belediyesi, yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Ali Önder'e plaket verdi

Sivas'ın Gürün Belediyesi, hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ve kürsü yapan 88 yaşındaki Ali Önder'e örnek çalışmalarından ötürü plaket verdi.

Gürün İlçesi Suçatı Mahallesinde yaşayan 88 yaşındaki Ali Önder, ilerleyen yaşına rağmen hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ve kürsü yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 40 yıldır kendini iyiliğe adayan yaşlı adam yaptığı davranış ile çevresinden taktir topluyor. Önder'in yaklaşık 30 yıl kuruttuğu ceviz ağacı kerestesiyle yaptığı 20 minber, 7 mihrap ve 5 kürsü Türkiye'nin farklı noktalarındaki camilerde yer alıyor. Gürün Belediyesi de Önder'e yaptığı örnek çalışmalardan ötürü plaket verdi. Plaketi Önder'e Gürün Kaymakamı Kadir Algın ve Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi takdim etti.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Önder'e çalışmalarında başarılar diledi.