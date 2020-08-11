Gürün denetimden geçti

Sivas'ın Gürün ilçesinde 2. “Sağlık için hepimiz için” denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Gürün Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Nami Çiftci ve kolluk birimleriyle birlikte ilçe genelinde Covid-19 “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla denetim yapıldı. Denetimler büyük bir titizlikle yürütülürken, işletme sahipleri ve vatandaşlardan; hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymaları istendi. Denetimlerin 10 gün boyunca aralıksız sürdürüleceği belirtildi.