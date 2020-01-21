'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürün ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Sivas’ın Gürün Belediyesi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas'ın Gürün Belediyesi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Gürün ilçesinde 19 mahallede sürdürülen karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çarşı merkezi, mahalleler, ara sokaklar ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Nami Çiftçi, “Ekiplerimiz araç trafiğinin aksamaması ve herhangi bir kazanın meydana gelmemesi için tüm mahallelerimizde yoğun çaba gösteriyor.”diye konuştu. Başkan Çiftçi,”Gürün'ün 19 mahallesinde vatandaşlarımızın herhangi bir kaza, olumsuz bir durum yaşamaması için fedakarca çalışarak kısa sürede tüm yolları temizleyen personelimi kutluyorum.”dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.