Gürün ilçesinde karla mücadelede gece mesaisi

Sivas'ın Gürün ilçesinde karla mücadele çalışmaları Gürün Belediyesi ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor.

Gürün ilçesinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Gürün Belediyesi kar temizleme ekipleri ilçe merkezinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından yaşanabilecek sorunlara karşı gece boyunca mesai yaptı.

Vatandaşların karlı havadan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Nami Çiftçi: “Gürün'ü etkisi altına alan kar yağışına karşılık yol açma araçlarımız ve temizleme ekiplerimiz ile birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşılık anında ve hızlı bir şekilde müdahale ederek gece boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için gece boyunca çalışarak yolları temizleyen, tuzlayan personelime teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza yaşanabilecek olası kazalara karşılık karlı ve buzlu yollarda daha dikkatli araç kullanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.