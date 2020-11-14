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Gürün kaymakamlığından 25 yıllık devlet memuruna başarı belgesi

Sivas’ın Gürün ilçesinde kaymakamlık, 25 yıllık devlet memuru Cengiz Aslan’a başarı belgesi verdi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde kaymakamlık, 25 yıllık devlet memuru Cengiz Aslan'a başarı belgesi verdi.


Gürün Halk Eğitim Merkezi'nde görevli memur Cengiz Aslan, 25 yıldır görevini ilk günkü heyecanla yapıyor. İlçe merkezinde farklı kurumlarında görevini yürüten Aslan, işine olan hevesiyle vatandaşlar tarafından tanınıyor. Gürün Kaymakamı Kadir Algın, meslek hayatında 25 yılı geride bırakan Aslan'a başarı belgesi ile ödüllendirdi.


Cengiz Aslan, aldığı başarı belgesi dolayısıyla ilçe kaymakamlığına teşekkürlerini dile getirdi.

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