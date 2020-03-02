Gürün şehitleri için yürüdü

Sivas'ın Gürün ilçesinde düzenlenen yürüyüşle, şehitlerimiz anılarak terörle mücadeleyi sürdüren askerlerimiz destek mesajları verildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Bahar Pınarı Harekatına destek vermek için yüzlerce Gürünlü Türk bayrakları ile meydanlara çıktı. “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları ile yürüyen Gürünlüler, sınır ötesindeki askerlerimize destek mesajları verdi. Kalabalığa hitaben konuşan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, şehitlerimizin peygamber efendimize komşu olduğunu belirterek, “Bizleri idare eden büyüklerimize rabbimiz yar ve yardımcı olsun. Bu vatan bizim, bu millet bizim. Biz bu topraklarda doğduk büyüdük, bu topraklarda öleceğiz. 2 metre kare toprağa sığacak ne kalbimiz var ne vücudumuz var. Onun için biz bu topraklara sığıyoruz. Rabbim bu millete acı günler yaşatmasın. Ama bu milletin hürriyet ve bağımsızlığı acı günler yaşamamızı gerektiriyorsa da boynumuz kıldan ince” dedi.

Öte yandan Gürün Ulu Camide şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi ise Mevlit-i Şerif okundu. Şehitlerimiz ve sınır ötesindeki askerlerimiz için dualar edildi.