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Gürün tarihi bilimsel olarak ele alındı

Sivas’ın tarihi, kültürel özellikleri ve barındırdığı doğal güzellikleri önemli ilçelerinden birisi olan Gürün, bilimsel çalışmalara konu oldu.

Sivas'ın tarihi, kültürel özellikleri ve barındırdığı doğal güzellikleri önemli ilçelerinden birisi olan Gürün, bilimsel çalışmalara konu oldu.


Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal himayesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlileri Ahmet Uzun ve Ayşe Meral Uzun, Gürün'ün Osmanlı'dan Cumhuriyete uzanan, sosyal, ekonomik ve etnik yapısını ele alan bilimsel bir araştırma yaptı. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün elindeki Osmanlıca kaynaklardan da istifade edilerek yapılan çalışma bilimsel bir makaleye dönüştü. Bu makale Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi'nin 20. sayısında da yer aldı.


Araştırmada 19. yüzyılda Gürün'ün yaklaşık 19 bin olan nüfusunun 12 binini Müslümanların, 6 binini Ermenilerin ve kalan kısmını da diğer gayrimüslimlerin oluşturduğu görüldü. Araştırmada bölgede yaşayan Müslüman ve Ermeni ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşanmadığı görülse de, bölgenin Kürt saldırılarına maruz kaldığı, Kürt aşiretlerin bölgedeki gasp ve soygun eylemleri olduğuna yer verildi. Çalışmada ayrıca Gürün'ün 4 bin yıllık bir şehir olduğuna dikkat çekildi.

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