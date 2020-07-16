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Gürün'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri gerçekleştirildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri gerçekleştirildi.


15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi sırasında ve bu vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerin aziz ruhları için Merkez Ulu Caminde öğle namazında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. İlçede bulunan şehit mezarları ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Asef Çoban Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi,Gürün Kaymakamı Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah İmat, kurum amirleri, STK temsilcileri, Gaziler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılışında saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı. Programda konuşan Kaymakam Kadir Algın, “15 Temmuz 2016 darbe girişiminin neden yapıldığına, zaferin büyüklüğüne vurgu yapmış, aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarını sunmuş, bu önemli zaferin unutulmamasına ve unutturulmamasına önem atfetmiştir'' dedi.


Program, darbe işgal girişiminin sine vizyon gösterimi ile anlatımı, şiirlerin okunması ile devam etti. 00.13'e kadar ilçe protokolü ve vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu.

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