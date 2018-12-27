İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürün'de 42 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas’ın Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 42 köy yolunda ulaşım sağlamıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 42 köy yolunda ulaşım sağlamıyor.


Gürün'de dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle okulların tatil olması çocukları sevindirdi. Çocuklar yağan karın keyfini doyasıya yaşadı. Kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas- Malatya karayolunda da zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.