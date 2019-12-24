Gürün'de Aktepe Güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 2016 yılında kurulan ve Konakpınar köyü muhtarı Hüseyin Aktepe'nin kurucu başkanlığını yaptığı, Gürün Muhtarlar Derneği ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. 69 üyeden 58 üyenin katıldığı toplantıda Aktepe yeniden başkan seçildi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi misafir olarak katıldığı toplantıda bir konuşma yaptı. Çiftçi konuşmasında, bir çatı altında toplanan muhtarlarla daha koordineli çalışma imkanı bulduklarını belirtip Aktepe'ye başarılar diledi. Çiftçi, her zaman muhtarların yanında olduklarını da sözlerine ekledi.