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Gürün'de asfaltsız köy yolu kalmadı

Sivas’ın Gürün ilçesi Eskihamal, Hüyükl, Dayakpınar köy yollarında tamamlanan asfaltlama ve yama çalışmaları ile ilçe genelinde asfaltsız köy yolu kalmadı.

Sivas'ın Gürün ilçesi Eskihamal, Hüyükl, Dayakpınar köy yollarında tamamlanan asfaltlama ve yama çalışmaları ile ilçe genelinde asfaltsız köy yolu kalmadı.


Sivas'ın Gürün ilçesinde Eskihamal ve Dayakpınar köy yollarında ki kalan 5 kilo metrede ki asfalt çalışmaları da tamamlandı. İlçe Özel İdaresi tarafından yıl içerisinde toplamda 8 kilometre asfalt ve 20 kilo metre yamalama çalışması yapıldı. 60 köy içerisinde ise parke çalışmasında sona gelindi. İlçe Özel İdare Müdürü Umut Aktaş, yapılan çalışmalar ile Gürün'de asfaltsız köy yolu kalmadığını belirtti.

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