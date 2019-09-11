Gürün'de Aşure Dağıtıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla belediye tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Gürün Belediyesi tarafından organize edilen aşure dağıtım programına Gürün ilçe müftüsünün dua etmesi ile başladı. Programa Gürün Kaymakamı Muhammet Berat Berdibek, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Aşure etkinliğinde konuşan Çiftçi herkesin Muharrem ayını kutlayarak, birlik beraberliğe katkı sağlaması temennisinde bulundu. Daha sonra Ulu Camiide Kaymakam Berdiberk, başkan Çitçi ve Gürün İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulundu.