İhlas Haber Ajansı

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Gürün'de BBP'de nöbet değişimi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gürün ilçe başkanlığına Emrah Şahiner seçildi.


BBP, Sivas'ın Gürün İlçesinde kongresini gerçekleştirdi. BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, BBP MYK Üyesi Cafer Çongar ve il yöneticilerinin katıldığı kongrede tek liste oya sunuldu. Emrah Şahiner yeni ilçe başkanı seçilerek görevi Kadir Temur'dan devraldı. Şahiner, Büyük Birlik Partisi'nin çizgisi, misyonu ve vizyonuna bağlı olarak, Merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu duruşuna ve sevdasına uygun görevini sürdüreceğini belirtti. BBP İl Başkanı Uğur Bulut, Şahiner'e ve ekibine başarılar diledi.

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