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Gürün'de büyük sulama projesi için ilk adım atıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde 12 kilometre karelik tarım arazileri suya kavuşturacak olan Gürün-Gökpınar-Suçatı Sulaması 1.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 12 kilometre karelik tarım arazileri suya kavuşturacak olan Gürün-Gökpınar-Suçatı Sulaması 1. Kısım inşaat ihalesi yapıldı.


Gürünlü AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Sivas milletvekili gibi çalışmaya devam ediyor. Sivas ve Gürünlü ilgili bir çok projeyi yakından takip eden Boyraz'ın takipçisi olduğu, Sivas'ın Gürün ilçesinde 12 kilometre karelik tarım arazileri suya kavuşturacak olan Gürün-Gökpınar-Suçatı Sulaması projesi 1. Kısım inşaatı ihalesi gerçekleştirildi. Üç etaptan oluşan, yaklaşık 4 milyon TL maliyetli projenin hayata geçirilmesi ile 12 kilometre karelik tarım arazisi suyla kavuşacak.

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