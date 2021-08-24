Gürün'de ilk defa ekilen Azkan çeşidi nohudun hasadı yapıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk defa ekilen Azkan çeşidi nohudun hasadı yapıldı.

Sivas'ta tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak için başlatılan çalışmalar karşılığını almaya devam ediyor. Gürün'ün Konakpınar köyünde çiftçi Hüseyin Aktepe'ye ait bin 500 dönüm araziye ekilen Azkan çeşidi nohutların hasadı yapılan programla gerçekleştirildi.

“57 ton nohut tohumu dağıtımını gerçekleştirdik”

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, 57 ton nohut tohumu dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “İlimizin 950 bin hektarlık işlenebilir tarım arazisinin 800 bin hektarı işlendi. 130 bin hektar da şu an sulanan arazimiz mevcut. Gerek hububat alanında gerekse kayısı, şeker pancarı, patates ve yem bitkisi ürünleriyle Türkiye'de ilk 10'da yer alan ilimiz, merkez konumunda. Her geçen yıl tarımsal hasılayı arttırarak 2020 yılı TÜİK rakamlarına göre 7,2 milyar liraya ulaştık tarımsal hasılatta. 57 ton nohut tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Amacımız; bir taraftan ürün çeşitliliğini arttırmak, bir taraftar da ilimizde yaklaşık yüzde 30'a varan nadasa bırakılan arazilerin üretime kazandırılması noktasında bu projeyi uyguluyoruz" dedi.

“İlk defa Azkan tohumu olarak ekildi”

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı da hasadın hayırlı olmasını dileyerek, "Gürün'de toplam 44 bin dekar nohut ekiliyor ama ilk defa Azkan tohumu olarak ekildi. Bu da biçer ile biçilebilen bir ürün. Gürün'deki çiftçilerimizi bu nohutu ekmelerini istiyoruz" dedi.

Programa; Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, diğer ilgililer ve çiftçiler katıldı.