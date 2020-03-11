Gürün'de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” bilgilendirme toplantısı

Sivas'ın Gürün ilçesinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin uygulanması ile tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlileri tarafından aile içi ve kadına yönelik şiddetin çözümlenmesi, kapsamında Gürün'de bilgilendirme toplantısı yapıldı. Gürün Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya Gürün Kaymakamı Kadir Algın, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve kurum amirleri katıldı. Şiddetin her türlüsünün kötü olduğuna dikkat çekildiği toplantıda barış ve huzur içerisinde yaşamanın önemine vurgu yapıldı. Toplantıda ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında sosyal çalışmacı Ayla Ataş, mevcut duruma ilişkin analizlere yer verildi.