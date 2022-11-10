Gürün'de kamyon devrildi: 1 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Mazıkıran Mevkiinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 44 AK 900 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücü Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.