Gürün'de kar etkili oldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisi arttırdı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30 santimetreyi buldu. Malatya-Kayseri karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, polis ekipleri kar lastiği olmayan ve zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Ziyaret ve Mazıkıran mevkinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollar zaman zaman ulaşıma kapanırken, karayolları ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

İlçe merkezinde de belediye karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.