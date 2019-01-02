İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürün'de kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaşan Gürün’de, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kar kalınlığı yarım metreye ulaşan Gürün'de, karla mücadele çalışmaları sürüyor.


Sivas'ın Gürün ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Kar yağışı aralıklarla sürerken Gürün Belediyesi ekipleri 19 mahallede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Gürün Belediye Başkanımız Nami Çiftçi çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirtip, “Karla mücadele çalışmalarında vatandaşlarımızın hiçbir mağduriyet yaşamaması için donanımlı ekibimizle birlikte ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde gece gündüz yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.