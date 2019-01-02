Gürün'de kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaşan Gürün'de, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Kar yağışı aralıklarla sürerken Gürün Belediyesi ekipleri 19 mahallede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Gürün Belediye Başkanımız Nami Çiftçi çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirtip, “Karla mücadele çalışmalarında vatandaşlarımızın hiçbir mağduriyet yaşamaması için donanımlı ekibimizle birlikte ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde gece gündüz yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.