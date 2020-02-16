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Gürün'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde özel idare ekipleri tarafından köy yollarında karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde özel idare ekipleri tarafından köy yollarında karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.


Gürün ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Çok sayıda köy yolu araç ulaşımına kapandı. Gürün İlçe Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını 20 personel 10 iş makinesi ile aralıksız sürdürüyor.


Gürün Özel İdare Müdürü Umut Aktaş, "Kapalı köy yollarının ulaşıma açılmasında önceliği taşımalı eğitim yapılan köylere vermekteyiz. Köylerde mahsur kalan hastalar için ekiplerimiz seferber olmuş durumda. En kısa sürede bütün köy yollarımızı ulaşıma açacağız “dedi.

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