İhlas Haber Ajansı

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Gürün'de Kızılay'a kan bağışı

Sivas’ın Gürün ilçesinde vatandaşlar kış aylarında kan stokları azalan Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde vatandaşlar kış aylarında kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulundu.


Kızılay Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılıyor. Kış aylarında kan bağışının azalması kan stoklarını etkiliyor. Gürün ilçesinde mobil kan bağış araçlarıyla bağış bekleyen Kızılay ekipleri vatandaşın yoğun bağışıyla karşılaştı. İlçe sakinleri kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kızılay yetkilisi, Gürün'e ne zaman gelseler yüksek seviye de kan bağışı olduğunu söyledi.

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