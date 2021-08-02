Gürün'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya-Kayseri karayolu Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde meydana geldi. E.D. idaresindeki 06 FD3503 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile eşi F.D. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.