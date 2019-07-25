Gürün'de ressamlar çekirdekten yetişiyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde minik ressamlar Gürün Belediyesi tarafından açılan resim kursunda yetişiyor.

Gürün Belediyesi tarafından Asef Çoban Kültür Merkezinde açılan resim kursunda geleceğin ressamları yetişiyor. Özellikle ilköğretim çağındaki öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kursta geleceğin yetenekleri şekilleniyor. Hafta içi verilen eğitimde çocuk ve yetişkinler hem resim sanatı alanında bilgilerini artırırken hem de eğlendirici zaman geçiriyor. Kursla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanımız Nami Çiftçi, ”Bireylerin zekasını güçlendiren resim sanatı, çocuklarımız ve gençlerimiz arasında yoğun ilgi gördü. İnşallah kurslarımıza katılan öğrencilerimiz geleceğin ressamı olacak ve bu alanda birçok başarıya imza atacaktır.”dedi.