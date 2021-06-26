Gürün'de sulama kanalları elden geçti

Gürün Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yaz ayarının gelişiyle birlikte mahallelerden geçen sulama kanalı temizleme ve onarma çalışmalarını tamamladı. İlçede bulunan tüm sulama çalışmaların tamamlandığını belirten Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, “Ekiplerimizin başlattığı sulama arkı temizleme çalışmalarını, Mayıs ayında yaşadığımız sel felaketiyle birlikte birçok arkımızın zarar görmesine rağmen kısa sürede tamamlayarak kanallarımızı vatandaşlarımızın kullanımına açılmasını sağladık. Bu süreçte tıkanan, bozulan, kırılan boruların yerine 800 metre boru kullandık.” diye konuştu.

Her yıl yapılan temizleme çalışmalarında vatandaşların mağdur edilmediğini belirten başkan Çiftçi: ”Sulama kanallarımızın daha uzun ömürlü olması için hemşerilerimizden beklentimiz, kanal kenarlarına ağaç dikmemeleri, kanalları kırarak zarar vermemeleri ve kanal içerisine ot, dal, çöp gibi cisimler atmamalarıdır.” şeklinde konuştu.