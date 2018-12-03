İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürün'den 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' semineri

Gürün’de polis ekiplerince ’Gençlik ve Güvenli Gelecek’ konulu seminer düzenlendi.

Gürün'de polis ekiplerince 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' konulu seminer düzenlendi.


Gürün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesiyle terör örgütlerine karşı çok yönlü sürdürülen mücadelenin etkinliğini arttırarak, bu mücadeleyi başta öğrenciler olmak üzere, toplumun her katmanı ile birlikte gerçekleştirmek ve mücadeleyi psikolojik yönden destekleyerek en üst seviyeye çıkarmak amaçlanıyor.


Asef Çoban Kültür Merkezi'nde projeyle ilgili düzenlenen seminerde katılımcılara yıkıcı, bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele, terör örgütlerinin eleman kazanma çalışmaları, teröre karşı devlet-vatandaş işbirliği, halkın devlete olan güven ve desteğini güçlendirmesi gibi konular anlatıldı.


Seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında Sivas Valiliği koordinesinde 100 seminerin düzenleneceği ve 10 bin öğrenciye ulaşılacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.