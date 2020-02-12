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Gürün'den İdlip'e yardım eli

Gürün’de ilçe kaymakamlığı, belediye başkanlığı ve müftülüğün yürüttüğü ortak çalışma ile toplanan yardım malzemeleri İdlip’e doğru yola çıktı.

Gürün'de ilçe kaymakamlığı, belediye başkanlığı ve müftülüğün yürüttüğü ortak çalışma ile toplanan yardım malzemeleri İdlip'e doğru yola çıktı.


Sivas'ın Gürün ilçesinde İdlip'e ulaştırılmak üzere ilçe kaymakamlığı, belediye başkanlığı ve müftülüğün yürüttüğü ortak çalışma ile toplanan yardım malzemeleri düzenlenen programla, okunan dualarla yola çıktı.


Gürün terminali önünde düzenlenen uğurlamada konuşan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi: “Mazlum ve mağdur insanlara karşı dünyanın neresinde olursa olsun âlicenaplığını her zaman gösteren milletimizin gönlünden, kalbinden kopan ve mağdur kardeşlerimize yardım etme duygusuyla hazırlanan yardımları, ihtiyaç sahiplerine göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin ve emeği geçenlerden rabbim razı olsun.”dedi.


Daha sonra Gürün Müftüsü Hüseyin Bayrak'ın yaptığı duanın ardından içerisinde yardım malzemeleri bulunan tır İdlib'e doğru yola çıktı.

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