Gürün'ün yeni gençlik kolları başkanı seçildi

Gürün'de Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Hakkı Kürklü seçildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı olağan Gençlik Kolları Başkanlığı seçimi yapıldı. Gürün seçim bürosunda düzenlenen seçime MKYK Üyesi Bölge Koordinatörü Ahmet Keleş, İl Koordinatörü Oğuzhan Cevatemre, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya ve Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek'te katılım gösterdi. Bayrak yarışında, eski Gençlik Kolları Başkanı Yasin Karabulut görevini Hakkı Kürklü'ye devretti.

Hakkı Kürklü görevi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı Karabulut'a teşekkür etti.