Güvenliğin zirvesi Sivas'ta bir araya geldi

Sivas İl Güvenlik Toplantısı, Sivas AFAD Müdürlüğü binasında başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlık yaptığı toplantıya Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileri ve yerel yöneticiler katıldı. Güvenlik konularının ele alındığı toplantı basına kapalı olarak başladı. Toplantı salonunda Soylu'yu AFAD çalışanları karşıladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, burada Soylu'ya meşhur Sivas kemik tarağı hediye etti. Bakan Soylu, ardından şeref defterini imzaladı.