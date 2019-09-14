İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafik Gölü, doğal SİT alanı ilan ediliyor

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölünün doğal SİT alanı ilan edilmesi için yapılan bilimsel çalışmalarda sona gelindi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölünün doğal SİT alanı ilan edilmesi için yapılan bilimsel çalışmalarda sona gelindi.


Gölleri ile dikkat çeken Sivas'ta, Hafik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hafik gölünün korunması ve turizme kazandırılması için proje başlatılmıştı. Proje kapsamında Hafik Gölünün doğal SİT alanı ilan edilmesi için yapılan bilimsel çalışmalarda sona gelindi. Hafik Gölü'nün korunması ve turizme kazandırılması için başlatılan proje kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri; Hafik Gölü'nde bir araya gelerek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.


Vali Ayhan, Hafik Gölü'nün doğal sit alanı ilan edilmesi için yapılan bilimsel çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ifade ederek, "15 gün sonra akademisyenlerimiz tarafından sonuç açıklanacak. Bölgeyi hem turizme kazandıracağız, hem de cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.