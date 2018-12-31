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Hafik Gölü dondu

Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile Hafik Gölü dondu.

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile Hafik Gölü dondu.


Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilese de görülmeye değer manzaralar da oluşturdu. Geceleri hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Sivas'ın Hafik ilçesinde 67 hektar alana sahip Hafik Gölü dondu. Gölün yüzeyinin tamamı buzla kaplanırken, ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı. Göl yüzeyinde yürümek isteyenler ise, buz kütlesinin henüz ince olması nedeniyle yürüyemedi.

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