Hafik masaya yatırıldı

Hafik Müzakere ve Değerlendirme Çalıştayı'nda Sivas'ın kadim ilçesi Hafik'in ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alındı.

Hafikli işadamı Mustafa Sinan Sungur öncülüğünde bu yıl ilke düzenlenen Hafik Müzakere ve Değerlendirme Çalıştayı, Hamidiye Millet Bahçesinde gerçekleştirildi. Çalıştaya; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başta olmak üzere şehrin önde gelen bürokratları, Hafik'in idarecileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, işadamları ve muhtarlar katıldı.

Programda Hafik'in ihtiyaçları, potansiyeli, problemleri ve çözüm önerilerinin yanı sıra yapılabileceklerin planlamasa masaya yatırıldı.

Hafikli iş adamı Mustafa Sinan Sungur yaptığı açılış konuşmasına babası işadamı Mehmet İsmet Sungur'un “Yaşadığın toprakların ve soluduğun havanın bedelini ödemek lazım” sözüyle başladı. “Bu topraklar ve hava bedelsiz olamaz. Bunun bedelini ödememiz lazım. “ diyen Sungur, babasının Hafik'ten ayrılarak İstanbul'a yerleşme hikayesini anlattı.

Sungur konuşmasında babasının hayatı boyunca hemşerileri için mücadele ettiğini ifade ederek babasının çizgisinde ilerlemenin mutluğunu yaşadığını dile getirdi. Sungur, “Memleketimiz için çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Ülkemizin sayısız zenginliği ve kültürel çeşitliliğiyle ne kadar ne kadar övünsek ve gururlansak azdır. Hele ki birlikte doğup büyüdüğümüz, havasına, suyuna, insanına hayran olduğumuz, güzel Sivas'ımızın güzide ilçelerinden Hafikli olmak bize ayrıca mutluluk veriyor. Hafik'te insanların binlerce yıldır olduğu gibi kıyamete kadar birlik ve beraberlik çerisinde olmaları en büyük dileğimizdir. İlçemizin en güzel özelliğinin; farkı görüşlerdeki insanlarımızın barış ve huzur içerisinde bir arada, dayanışma ve huzur içerisinde yaşaması olduğunu düşünüyorum. “dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise konuşmasında , “İlimizin daha fazla hizmete kavuşması amacıyla biz sürekli sahadayız, sizlerin yanındayız. Çalıştayda ortaya çıkacak yeni fikirlerin ve hedeflerin ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.