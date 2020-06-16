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Hafik'te çöp toplama uygulaması yaygınlaşıyor

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı 10 köy daha çöp konteynerlerine kavuştu.

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı 10 köy daha çöp konteynerlerine kavuştu. İlçede daha yaşanabilir köy hayatı ve sağlıklı bir çevre için imkanlar ölçüsünde evsel katı atık toplama hizmeti kapsamında Hafik Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi ve Hafik Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile daha önce çöpü alınan 37 köye ek olarak Maden, Alanyurt, Şahin, Kamış, Küpecik, Topçuyeniköy, Yalnızağıl, Bakımlı, Süleymaniye ve Beydili köylerine de konteynerler teslim edildi ve çöp toplama hizmeti başladı.

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