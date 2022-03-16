Hafızlar Yıldız'da doyasıya eğlendi

Sivas Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlamış olan ve eğitimlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda devam eden erkek öğrencilerin moral ve motivasyonlarını güçlendirmek ve hafızlık sonrası takiplerini sağlamak amacıyla gezi programı gerçekleştirildi.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde buluşan hafız öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi.

Müftülük olarak her zaman hafızların yanlarında olduklarını belirten İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ziya Soylu; “Hafızlığını tamamlayan öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyerek kurum olarak onların yanında olduklarımızı hissettirmek için çeşitli programlar icra ediyoruz. Hafız olmak gibi hafızlığı muhafazada ayrı bir gayret gerektiriyor, inşallah öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını yüksek tutup hafızlıklarını muhafaza etmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.