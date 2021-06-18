İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Akkuş, hafızlığın çok önemli olduğunu ifade ederek "Hafızlık eğitimi Kur'an'a hizmettir. Hafız olmanın değerini kişi hem bu dünyada hem de ahirette görecektir. Bu kervanda yol alacak ve emek harcayacak herkesten Allah şimdiden razı olsun. Hafızlık eğitimi sürecinde belki hem velilerimizin hem de öğrencilerimizin zorlanacağı günler olacak. Ama inanıyorum ki sizlerin desteğiyle hafız adaylarımız bunu başaracak ve hepsi birer hafız olacaktır” dedi.

Sivas'tan 850 öğrenci müracaat etti

Müftü Akkuş'un ardından konuşan Zeki Hayran İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Fatih Algül ise okul içerisinde öğrencilere yönelik yapılacak faaliyetler ve dersler hakkında velilere bilgi verdi. Bu yıl Sivas'tan 850 öğrencinin hafızlık projesinde eğitim almak için kabul sınavına müracaat ettiğini aktaran Algül, yaz okulunda öğrencilere, değerler eğitiminin yanı sıra Kur'an'ı Kerim dersleri verileceğini belirtti.

Son olarak söz alan İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ziya Soylu, hafızlık eğitimi uygulama usul ve esasları konusunda bilgilendirme yaptı.

Öğrenci velileriyle yapılan toplantı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlara yönelik hazırladığı sinevizyon gösterimi ile sona erdi.