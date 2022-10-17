İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakan Arslan gol sayısını 2'ye çıkarttı

DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Hakan Arslan, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez ağları sarstı.

DG Sivasspor'un başarılı futbolcusu Hakan Arslan, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez ağları sarstı.


Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşan Sivasspor'da deneyimli futbolcu Hakan Arslan rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 89. dakikasında Hakan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakan böylece bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Hakan Arslan, attığı golden sonra sevincini arkadaşları ile paylaştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.