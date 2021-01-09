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Hakan Arslan gol sayısını 4'e çıkarttı

DG Sivasspor’un başarılı kaptanı Hakan Arslan, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon dördüncü kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un başarılı kaptanı Hakan Arslan, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon dördüncü kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan Sivasspor'da kaptan Hakan Arslan rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 41. ve 47. dakikasında Hakan Arslan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kaptan Arslan böylece bu sezonki dördüncü golünü kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Arslan, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. Karşılaşma 2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

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