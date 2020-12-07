İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakan Arslan ligdeki ilk golünü attı

DG Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Hakan Arslan, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Hakan Arslan, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor'da Hakan Arslan rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 76. dakikasında deneyimli oyuncu Hakan Arslan, topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Arslan, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta görev aldı. 2 kez sarı kart gören Hakan Arslan, 2 kez de asist yaparak gole katkı sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.