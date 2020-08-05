İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakan Arslan, sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor’un başarılı oyuncusu Hakan Arslan, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un başarılı oyuncusu Hakan Arslan, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.


Yeni sezon öncesi DG Sivasspor'da sağlık kontrolleri başladı. Bu kapsamda Sivasspor'un başarılı futbolcusu Hakan Arslan, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.


Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.