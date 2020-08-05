Hakan Arslan, sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un başarılı oyuncusu Hakan Arslan, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon öncesi DG Sivasspor'da sağlık kontrolleri başladı. Bu kapsamda Sivasspor'un başarılı futbolcusu Hakan Arslan, sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.