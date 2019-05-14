Hakan Keleş: "Hedeflediğimiz puanı almak istiyoruz”

DG Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasının kapanış müsabakasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip bugün Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde 1.5 saat süren bir idman yaptı.

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keleş, hedefledikleri üç puanı almak istediklerini belirtip, “Aldığımız bir puan takımımız adına avantaj oldu. Şimdi önümüzde Ankaragücü maçı var. Ankara deplasmanından hedeflediğimiz puanı almak istiyoruz. İnşallah oradan güzel bir sonuçla döneriz. Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladık. Onlar da bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Seyirci desteği ile sahalarında iyi oynuyorlar. Biz de deplasmanlarda iyi oynuyoruz" dedi.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışması yapan takım çift kale maçla günü tamamladı.