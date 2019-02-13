Hakan Keleş: "İlk dörde girebilmek için üç puana ihtiyacımız var"

sırada olduklarını hatırlatarak, "Sıralamada iyi yere geldik. Şimdi ligde ilk dörde girebilmek için üç puana daha ihtiyacımız var. Erzurum maçında oradan puan veya puanlarla dönüp hedefimize yaklaşmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivassspor maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Kone, Hugo Vieira katılmazken Torje takımdan ayrı çalıştı.

Hakan Keleş: "İlk dörde girebilmek için üç puana daha ihtiyacımız var"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Keleş, "Şu anda ligde 7. sıradayız. Sıralamada iyi yere geldik. Şimdi ligde ilk dörde girebilmek için üç puana daha ihtiyacımız var. Erzurum maçında oradan puan veya puanlarla dönüp hedefimize yaklaşmak istiyoruz. İyi hazırlanacağız önümüzde bir süreç var. Biz iyi takımız zaten deplasmanlarda da iyi oynuyoruz. Ama her maç bundan sonra zor. Erzurum daha zor bir deplasman bunun farkındayız. İçeride de iyi oynuyorlar fakat sonuca yansıtamıyorlar. Bizde deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız inşallah puan veya puanlarla döneriz" şeklinde konuştu.

BB Erzurumspor'un ligde istediği sonuçları alamadığını anlatan Keleş, "İyi bir oyun sergileyip, hak ettiğimiz üç puanı almak istiyoruz. İyi bir çıkış yakaladık. 10 maçta 20 puan aldık. Bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Özer Hurmacı: "İki kritik galibiyet aldık"

Kırmızı-beyazlı ekibin ara transfer döneminde BB Erzurumspor'dan transfer ettiği Özer Hurmacı, son iki maçta kritik galibiyetler aldıklarını söyleyerek, "Gerçekten son iki galibiyet ince bir çizgiydi. Şimdi üst sıralara oynayabiliriz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Şimdi kritik bir Erzurum deplasmanı var. Erzurum taraftarına da, şehrine de duygusal bir bağım oluştu onları da özledim. Ama biz oraya galibiyet için gideceğiz. İnşallah bunu da başarırız" ifadelerini kullandı.