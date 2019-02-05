Hakan Keleş: "Ligde üst sıralara doğru tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Akhisarspor maçı bizim için çok önemli bir maç. Bir an önce o maçı da kazanıp üst sıralara doğru tırmanışa devam etmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan futbolcular pas, top kapma ve çift kale maçın ardından antrenmanı tamamladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, Kasımpaşa galibiyetine değinerek, "Kasımpaşa ilk yarı kendi sahamızda 3-0 yenildiğimiz bir rakipti. Deplasmandan 3-1 galibiyetle döndük. Kasımpaşa'yı iyi analiz ettik, iyi oyunla beraber hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" dedi.

"Üst sıralara doğru tırmanışa devam etmek istiyoruz""

Kasımpaşa maçındaki galibiyetin ligdeki hedefe ulaşmak için bir adım olduğunu kaydeden Keleş, "Önümüzde şimdi Akhisarspor maçı var. Akhisar'ı da yendiğimiz takdirde hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bizim için çok zor bir maç ama oyun olarak ve puan olarak bir çıkışımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Akhisar maçı bizim için çok önemli bir maç. Bir an önce o maçı da kazanıp üst sıralara doğru tırmanışa devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Devre arası transfer döneminde Japonya'nın Yokohama takımından transfer edilen ve çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Portekizli forvet Hugo Vieira hakkında da bilgiler veren Keleş, "Kendi ülkesine gitti. Şu anda 2 haftalık bir tedavi süreci var. Ondan sonra ameliyat olma durumu var. Net bir şey yok. Kendi özel doktoru ilgileniyor. Duruma göre bakacağız" şeklinde konuştu.

Keleş, Kasımpaşa maçında sakatlanıp oyundan çıkan orta saha oyuncusu Fousseni Diabate'de bir sıkıntı olmadığını, oyuncunun Akhisarspor maçında forma giyebileceğini söyledi.

Öte yandan ligin devre arasında Medipol Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı yıldız Robinho, Sivas'a gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı.