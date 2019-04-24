Hakan Keleş: "Rize'ye puan almak için gideceğiz"

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından bir gün dinlenen Sivassporlu futbolcular, bugün kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş nezaretinde, Çaykur Rizespor deplasmanı hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlı ekip uzun bir aradan sonra ilk kez eksiksiz olarak tam kadro idmana çıktı. Düz koşu ve ısınma çalışması ile başlayan idman kondisyon ve top çalışması ile devam etti. İdman çift kale maç ile son buldu.

Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Hakan Keleş, Rize deplasmanından puan alıp, rahatlamak istediklerini belirterek, “İlk defa tam takım olarak çalışıyoruz. Cezalılar ile sakatlar ile sıkıntılı bir dönem geçirdik. Beşiktaş maçında puan ve puanlar ile rahatlamak istiyorduk. Beşiktaş iki duran topla galibiyet elde etti, puan alamadık. Önümüzde zorlu bir süreç var. Rizespor ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakaladı, iyi oynuyorlar. Başakşehir'den de puan aldılar. Rize'ye puan almak için gideceğiz. İyi hazırlanacağız. Hak ettiğimiz puanı alıp rahatlamak istiyoruz. Bu zor dönemin üstesinden geleceğiz. Rize çok zor bir deplasman olacak. İyi bir hocaları var. Oyun olarak da güzel oynuyorlar. Biz deplasmanlarda iyi oynayan, puanlar alan bir takımız. Puan alıp, biran önce rahatlamak istiyoruz" dedi.

İdman sonrası Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri futbolcuları ziyaret edip, başarılar dileyerek fotoğraf çektirdi.