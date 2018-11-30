İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halk otobüslerine dadanan hırsızlar tutuklandı

Sivas’ta halk otobüslerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta halk otobüslerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Sivas'ta şehir içi taşıma hizmeti yapan 4 ayrı halk otobüsünde 27 Kasım gecesi hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Otobüs şoförlerin yaptığı şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otobüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüphelilerin T.P. (17), T.S. (15) ve M.K. (18) tespit edildi. Yapılan çalışmayla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin halk otobüslerine girerek yaklaşık 500 lira çaldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.