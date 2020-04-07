Hamilelikte folik asitin kullanımına dikkat

Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, gebelik planlayan anne adaylarının mutlaka folik asit kullanmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, gebelikte folik asit kullanımı mutlaka tavsiye ettiğini dile getirerek, “Folik asit B vitamini türevidir. B9 vitaminidir, folat diye bilinir. Buradan anne adaylarına sesleniyorum, mutlaka gebelik planlıyorlarsa gebelik oluşmadan önce 46 hafta arası öncesinde mutlaka folik asit kullanmalarını öneriyorum. Çünkü folik asit kullanımının da ilk 4 haftada bebeğimizin beyin ve omurilik gelişimi tamamlandığı için bu süreçte yeterli düzeydeki folik asit kullanımı beyin ve omurilik gelişimindeki birtakım kusurları anomalileri engellemektedir. O yüzden gebelik planlayan anne adayları da mutlaka folik asit kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Gebelik oluştuğu takdirde de yine ilk 12 hafta içinde folik asit kullanımına devam ediyoruz" dedi.

Folik asit kullanılmaması, doğacak bebeğe zarar veriyor

Salihoğlu, folik asit kullanılmaması takdirde doğacak bebekte bir çok sorunlar olacağını dile getirerek, “Folik asit kullanımı aslında Türkiye'de çok yaygındır. Bizim yemek kültürümüzde toplumsal alışkanlığımızda da gıdalarımızda da çok fazla bulunmaktadır. En fazla mercimek de kuru fasulyede tahıllarda avokado da brokolide yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunmaktadır. O yüzden anne adaylarımıza mutlaka bu tarz sebzeleri gıdaları bol tüketmelerini öneriyoruz. Folik asit kullanılmadığı takdirde Nöral tüp defekti dediğimiz spina bifida, bebeğin omurgasında açıklıklar ve beyin omurgasında kese ile doğan bebekler ya da anelsefali dediğimiz beyin gelişimi olmayan bebekler dünyaya gelmektedir. Yakın bir zamanda yapılan bir araştırmada yurt dışında Norveç'te yapılan araştırmada folik asit kullanıldığı takdirde bu tarz doğumların yüzde 70-80 oranında azaldığı bildirilmiştir. Folik asiti o yüzden mutlaka biz gebelik planlayan anne adaylarına öneriyoruz ve gebelik oluştuğu takdirde de ilk 3 ay döneminde mutlaka kullanmalarını istiyoruz.Salihoğlu, kadınların gebelik planladığı dönemde mutlaka folik asit kullanılmaya başlanması gerektiğini söyleyerek, “Tabii ki bize hastalar genelde adet rotarı ile geliyor ve gebeliklerin çoğu da plansız olduğu için gebe bir şekilde geliyorlar. Biz gebelik teşhisini koyar koymaz mutlaka folik asiti kullanıyoruz ama buradaki en önemli kriter gebelik planladığımız dönemde folik asiti kullanmalıyız ki beyin ve omurilik gelişimi ilk 4 haftada olduğu için zaten anne adayı gebe olduğunu bildiği anda 5'inci haftaya girmiş oluyor. O yüzden gelişim tamamlandığı için kullanılan folik asitin çok Nöral tüp defekti önleyici etkisi kalmıyor. O yüzden buradan anne adaylarına sesleniyorum gebelik planlıyorsak mutlaka folik asit replasmanı öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeterli ve dengeli bir şekilde beslenelim”

Salihoğlu, yeterli ve dengeli bir şekilde beslenilmesi gerektiğine değinerek, “Dünya Sağlık Örgütü de mutlaka anne adaylarına 2 vitamini mutlaka replasman olarak öneriyor. Biri bunlardan folik asit diğeri de demir. Aslında günlük gıda alımımızda folik asiti alıyoruz ancak gebelik oluştuğu takdirde ihtiyaç arttığı için bu yüzden folik asit replasmanı öneriyoruz. Bazen hastalar bize şunu soruyor, ‘Hocam folik asiti fazla alırsak bir sıkıntı olur mu?' Şu anda bilimsel tam olarak göstermiş kesin bir sonuç yok ama folik asit fazlalığı herhangi bir zararı gösterilmemiş kanıtlanmamış ama eksikliğinde çok ciddi problemler ortaya çıkıyor ve yapılan çalışmalardan hatta folik asit replasmanını almayan annelerin bebeklerine göre otizm riskini de azalttığı gösterilmiştir. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü bizim kendi sağlık bakanlığımız da mutlaka anne adaylarının gebelik planladığı dönemde ilk 46 hafta civarı folik asit almaları ve gebelik oluştuktan sonra da ilk 3 ay mutlaka folik asit replasmanı öneriyoruz. Lütfen yeterli ve dengeli bir şekilde beslenelim ihmal etmeyelim sağlıklı bebekler dünyaya getirmek adına” ifadelerini kullandı.