Hanife hoca son yolculuğuna uğurlandı

Törene Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Öğütlü ailesi, mesai arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

Mesai arkadaşları adına konuşma yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyelerinden Selma Şimşek, “Hanife Öğütlü hoca sevilen bir hocamızdı. Yıllarca hastalığı ile savaştı ama yılmadı. Hep ümitli ve pozitifti. Yaşadığı zorluklara rağmen hayata hep gülümseyen ve ümidini kaybetmeyen bir insandı. Zaman zaman kendi derdini bırakıp bizim dertlerimize, sorunlarımıza ortak olmuştur. Hoşgörülü, sabırlı, sevecen, onurlu ve çalışkandı. Mesleğini, öğrencilerini çok severdi. ” dedi.

Prof. Dr. Alim Yıldız törende yaptığı konuşmada, “Gönül isterdi ki, burada sevinçli bir şey için toplanalım, ama hayat böyle. Bazen sevinç bazen keder Hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah mekânını cennet eylesin, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Hastalıkta ölenin de hükmünün şehit olduğuna dair bir müjdeyi de biliyoruz Peygamber Efendimizin hadislerinden. Sevilen, öğrencilerine kendisini adamış bir hocamızdı. Bizim yapabileceğimiz hocamızın arkasından bir dua okumak.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Arslan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yaptığı duanın ardından merhume hocanın cenazesi, tören alanından cenaze namazının kılınacağı Ulu Cami'ye taşındı.