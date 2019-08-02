Hareket halindeki traktöre binmek isterken altında kaldı

Sivas'ta hareket halindeki traktöre binmek isteyen kişi altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yeşilalan köyünde meydana geldi. R.Ş. (56) isimli kişi arazide yakını tarafından kullanılan hareket halindeki traktöre binmek istedi. Dengesini kaybedip düşünce traktörün altında kaldı. Bacağı kırılan R.Ş., helikopter ambulans ile kaza bölgesinden alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. R.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.