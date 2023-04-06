Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir

Medicana Sivas Hastanesinde görevli Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Celal Alandağ, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Kansere neden olan durumları 3 şekilde sıralayan Alandağ, “Bir tanesi çevre ile alakalı faktörler. Bu hava kirliliği ve radyasyon olabilir. Yaklaşık 3'te 1'ini bunlar oluşturuyor. 3'te 1'i bizim kendimiz ile alakalı şeyler. Bunlar özellikle yediğimiz içtiğimiz şeyler. Hareketsizlik ve fazla kilo, bunlar kansere neden olan şeyler. 3'te 1'i ise kontrolümüz dışında olan genetik sebeplerdir” dedi.

“Türkiye'de bir yılda 120 bine yakın insan kanserden öldü”

Türkiye'de bir yılda 120 bine yakın insanın kanserden öldüğünü ifade eden Alandağ, “Covid hastalığı geçirdik. Tüm toplum covidden korktu ve herkes tedbir almaya çalıştı. Aslında Türkiye'de bir yılda 120 bine yakın insan kanserden öldü. Kanserden ölen hastaların oranına baktığımız zaman, covidden çok daha fazla korkmamız gerektiğini söylüyor. Kanser olmaktan korkacağız ama kanserin tedavisinden korkmayacağız. Çünkü kanser bilindiğinin aksine tedavi edilebilir bir hastalık” diye konuştu.

“Kanser hastalığından kurtulmak mümkün”

Alandağ, kanserden kurtulmanın mümkün olduğunu belirterek, “Kanser hastalığından kurtulmak mümkün. Özellikle erken tanı burada çok önemli. Erken evredeki kanser hastalarında tam kür sağlanabiliyor. Tamamen hastalar iyileşebiliyor. Örneğin bir meme kanserini söyleyecek olacaksak, meme kanserinden hastaların yüzde 95 erken evrede geliyorlar. Yüzde 5'i yayılmış hastalık oluyor. Yayılmış hastalıkta tam kür sağlamak şuan için mümkün gözükmüyor. Fakat hastaların yüzde 95'i iyileşebiliyor. Tabi bu iyileşme bazı hastalarda sadece meme ameliyatlarla bazı hastalarda meme ameliyatı sonrası kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerle hastalığın tekrarlama riskini düşürerek iyileştirebiliyoruz” ifadelerini kullandı.